Art of Rally: Funselektor ha licenziato alcuni dipendenti

Funselektor, lo studio di sviluppo indipendente cui dobbiamo Absolute Drift e Art of Rally , ha annunciato su X di aver licenziato alcuni dipendenti , senza precisarne però i motivi. Ha quindi fatto un appello ad altri studi di sviluppo di tenerli in considerazione per un'eventuale assunzione.

In cerca di nuova occupazione

L'annuncio di Funselektor su X

I licenziati non sono in numero elevatissimo, visto che si parla di tre persone, come svelato da Funselektor stessa, che ha pubblicato i loro curriculum, dando tutti i riferimenti necessari a eventuali altri studi interessati ad assumerli.

Come si può leggere, possono tutti lavorare anche da remoto, cosa che li rende assumibili anche da studi internazionali (vivovo tutti in Australia).

Art of Rally è stato l'ultimo gioco pubblicato da Funselektor nel 2020, che lo ha poi convertito per diversi sistemi da gioco. Attualmente è in arrivo la versione mobile, prevista per il 18 gennaio 2024.