ASUS annuncia il ROG Swift OLED PG49WCD, un monitor da 49' super ultrawide

In occasione del Computex 2023 di Taipei, ASUS ha annunciato il ROG Swift OLED PG49WCD, un monitor da gaming caratterizzato da uno schermo gargantuesco da 49 pollici in formato super ultrawide 32:9 e diverse funzionalità all'avanguardia per il settore.

Chiaramente pensato per una nicchia di pubblico con esigenze molto specifiche, il ROG Swift OLED PG49WCD monta un pannello QD-OLED che raggiunge la risoluzione massima di 5120 x 1440 e ha una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, con tempo di risposta di 0,03 ms. Il display è in formato curvo con curvatura a 1800R e vanta colori a 10 bit con copertura 99% della gamma cromatica DCI-P3. Può raggiungere una luminosità di 1.000 nits e ha la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400.

Per garantire una lunga durata del prodotto e ridurre il rischio di burn-in dovuto alla generazione di calore, il monitor è dotato di una soluzione di raffreddamento ROG che include un dissipatore personalizzato per la scheda madre efficiente e silenzioso, nonché una pellicola per il pannello OLED di grafene, il nanomateriale più sottile e resistente al mondo, con un elevatissimo coefficiente di conducibilità terminca.

Lato connettività il monitor offre diverse opzioni tra cui DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1 Type-A e USB Type-C con alimentazione da 90W. Inoltre, dispone della funzione Smart KVM, che permette di controllare due PC con una sola tastiera e mouse, semplicemente spostando il puntatore da un lato dello schermo e l'altro senza utilizzare ulteriori software e hardware. In questo modo è possibile anche spostare file tra due dispositivi grazie alla velocità di trasferimento dell'USB 3.2.

Per il momento non è stata indicata una finestra di lancio né il prezzo dell'ASUS ROG Swift OLED PG49WCD, con maggiori dettagli in merito che dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi.

Vuoi saperne di più sui prodotti ASUS ROG? Dai un'occhiata alla nostra pagina dedicata con news, recensioni e video!