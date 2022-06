Augustus, Livia De Luca presenta il gioco che racconta i beni culturali siciliani

Augustus, il gioco che racconta i beni culturali siciliani, può contare su di una testimonial d'eccezione: la nostra Livia De Luca, che ha partecipato alla presentazione dell'avventura come ospite speciale e ne ha mostrato il gameplay in anteprima su Twitch.

"Augustus è un game che permette al visitatore di vivere la fantastica esperienza della scoperta della Sicilia, sulle orme dell'imperatore romano Augusto", si legge sul sito del progetto. "Un personaggio carismatico e affascinante che permetterà al giocatore di vivere delle fantastiche avventure in un ruolo inatteso."

"Il giocatore dovrà affrontare prove e superare enigmi basati su avvenimenti storici reali che gli permetteranno una totale immersione in Augustus, vivendo in prima persona e in modo coinvolgente un'avventurosa storia di scoperta e conquista."

Livia De Luca

Il gioco è stato presentato stamattina presso l'Università degli Studi di Palermo, nell'ambito di un evento che ha visto la partecipazione di svariate personalità.

È possibile giocare Augustus gratuitamente su PC oppure scaricarlo sul proprio dispositivo mobile, tramite App Store o Google Play. Per vederlo in azione, naturalmente, vi basterà visitare il canale Twitch di Livia.