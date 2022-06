Diablo 2: Resurrected, patch 2.4.3 in arrivo: ecco tutti i dettagli

Diablo 2: Resurrected riceverà il 29 giugno la patch 2.4.3 e Blizzard ha pubblicato un post con tutti i dettagli sul corposo aggiornamento, che fra le altre cose punterà a migliorare la gestione delle lobby sia su PC che su console.

Capace di totalizzare vendite per 5 milioni di copie, Diablo 2: Resurrected proverà dunque a ottimizzare l'esperienza online per i giocatori, introducendo nuove funzioni e risolvendo molti dei problemi noti alla community.

Miglioramenti back-end

Un problema comune ai giocatori era il fatto che l'Elenco partite non mostrasse abbastanza sessioni, anche se ritenevano che dovesse farlo. Quando crei una partita in D2R, viene pubblicata in uno dei vari ambienti di gioco della tua regione.

Prima dell'uscita della ladder, l'Elenco partite mostrava solo partite di un singolo ambiente della regione, il più vicino a te in termini di connessione. È stata una scelta fatta per preservare un'esperienza di gioco d'alta qualità in qualunque partita ti volessi unire tramite la lobby, ma ci siamo resi conto di come il nostro criterio risultasse troppo aggressivo.

Con l'uscita della ladder, abbiamo espanso la funzione per fornire partite ai giocatori fino a tre ambienti di gioco. In questo modo hanno potuto visualizzare più sessioni nell'Elenco partite senza sacrificare la qualità di connessione, ma ciò nonostante i giocatori non potevano comunque vedere abbastanza partite.

Con la patch 2.4.3 abbiamo deciso di espandere ulteriormente la funzionalità. Ora qualunque ambiente di regione con cui tu possa comunicare con una buona connessione contribuirà ai risultati dell'Elenco partite. Per fornire ancora più opzioni a chi vuole unirsi a una partita, abbiamo anche raddoppiato il numero massimo di sessioni che possono apparire nell'Elenco partite in una sola volta, da 20 a 40.

Inoltre, abbiamo migliorato i dettagli di gioco perché si aggiorni quasi in tempo reale. Puoi comunque aggiornare manualmente l'Elenco partite, una funzione che abbiamo conservato per evitare che la lista si aggiorni mentre i giocatori stanno scegliendo una sessione. Abbiamo apportato queste migliorie sia alla versione per console che quella per PC.

Aggiornamenti lobby console

A seguito dell'ottima uscita della stagione ladder 1, il nostro team è tornato a concentrarsi sulle funzioni che richiedono maggiore attenzione. La ricerca del gruppo è stata di gran lunga la più urgente da affrontare.

La patch 2.4.3 migliora notevolmente l'esperienza multigiocatore su console, fornendo modi nuovi e migliorati per creare e trovare partite sostituendo la ricerca del gruppo col creatore di partite e l'Elenco partite.

Diablo 2: Resurrected, le opzioni

Tre opzioni si mostrano dinanzi a te

Premere il pulsante Gioca nel menu principale col tuo eroe online selezionato ora ti presenterà tre opzioni per giocare online:



Privata: entra in una partita privata che non apparirà nell'Elenco partite. L'unico modo in cui gli altri potranno unirsi alla partita è tramite l'Elenco amici o ricevendo un invito.

Creatore di partite: crea una partita pubblica che apparirà nell'Elenco partite.

Elenco partite: visualizza l'elenco delle partite, usa la funzione di ricerca o unisciti a una partita pubblica.

Creatore di partite

Il Creatore di partite ti darà la possibilità di creare rapidamente il tipo di partita che desideri. Per aiutarti nell'impresa, tutte le precedenti categorie di gioco che erano disponibili nella Ricerca gruppo sono tornate nel Creatore di partite.

Selezionare e confermare una di queste categorie di gioco genererà un nome preimpostato per la partita, accompagnato da un numero per impedire la creazione di partite con nomi duplicati. La Differenza livello, un tempo disponibile solo per i giocatori per PC, è stata aggiunta come opzione di creazione della partita.

Abbiamo anche aggiunto un'altra categoria chiamata Personalizzata, che consiste di due opzioni:



Partita pubblica: crea una partita pubblica che apparirà nell'Elenco partite con un nome a tua scelta.

Partita con password: crea una partita pubblica con una password da inserire per accedere. Proprio come nella lobby su PC, una partita con password non apparirà nell'Elenco partite ma vi si può accedere tramite il pulsante separato Unisciti, disponibile premendo il pulsante Cerca nome partita nel menu dell'Elenco partite e raggiungendo la categoria Personalizzata.

Visualizzerai un'anteprima del nome generato o personalizzato della partita nella zona in alto a destra della schermata. Quando sarai soddisfatto delle scelte e le avrai confermate, potrai iniziare il tuo viaggio a Sanctuarium.

Diablo 2: Resurrected, l'elenco partite

Elenco partite

Selezionare il pulsante Elenco partite mostrerà fino a 40 sessioni create dagli altri giocatori a cui il tuo personaggio può accedere. Per trovare più facilmente delle partite specifiche, puoi usare la funzione di ricerca per trovare una sessione specifica o applicare un filtro tramite parole chiave. Tra le opzioni del filtro figurano questi parametri:



Modalità: filtra per mostrare solo partite in Normale, Incubo o Inferno o qualunque combinazione delle tre opzioni.



Ping: restringi il campo per mostrare solo partite che presentino una certa qualità di connessione o migliore.

Nome partita: premere il pulsante Triangolo su un controller PlayStation, il pulsante Y su un controller Xbox o il pulsante X su un controller Nintendo Switch nel menu dell'Elenco partite aprirà il menu Cerca nome partita. Qui potrai cercare sia nomi delle partite preimpostati che personalizzati usando lo stesso sistema familiare che useresti durante la Creazione partita. Cercare il nome di una partita tramite la categoria Personalizzata mostrerà solo risultati creati tramite la suddetta categoria. Cercare usando una delle categorie preimpostate mostrerà solo risultati creati utilizzando la specifica categoria preimpostata. Per esempio, selezionare l'opzione preimpostata Abisso del Male mostrerà solo risultati per le medesime partite preimpostate. Al contrario, cercare Abisso del Male nella categoria Personalizzata fornirà risultati personalizzati che contengono quelle frasi. È possibile accedere alle partite personalizzate, che presentino o no una password, tramite il menu Cerca nome partita.

Modificare uno di questi filtri aggiornerà l'elenco delle partite e mostrerà una nuova lista di sessioni (fino a 40) in base ai criteri selezionati. Ci sarà anche un pulsante per aggiornare manualmente l'elenco in qualsiasi momento.

Diablo 2: Resurrected, l'aggiornamento delle lobby PC

Aggiornamenti lobby PC

Vogliamo che le lobby multigiocatore aprano la strada a molte ore di decimazione dei demoni, raccolta del bottino e momenti memorabili con gli amici. Purtroppo, molti giocatori hanno riscontrato difficoltà nel trovare partite specifiche a cui unirsi. Ecco perché abbiamo aggiunto una funzione di ricerca nella lobby: ora è possibile scrivere parole chiave o nomi specifici per ottenere un elenco di partite in base ai termini cercati.

Con la patch 2.4.3, l'Elenco partite mostrerà la qualità di connessione di ogni sessione in una descrizione che apparirà passando il mouse sopra una partita specifica. Le sessioni appariranno nell'Elenco partite in base alla qualità della connessione, permettendoti di valutare meglio a quale partita unirti.

Non ti ringrazieremo mai abbastanza dei feedback che ci fornisci. Siamo sempre a caccia di occasioni per iterare o migliorare aspetti di Diablo II: Resurrected in modo che il tuo viaggio a Sanctuarium continui a essere memorabile.

Bonus ai ritrovamenti magici

Senti un'intensa ondata d'energia scorrerti nelle vene, un debole ronzio dentro di te che sovrasta il tuo stesso polso.

Dal 30 giugno fino al 4 luglio, una misteriosa fonte d'energia ti fornirà un bonus del 50% ai ritrovamenti magici, aumentando la possibilità di ottenere equipaggiamento magico, raro, di set o unico come bottino dei nemici uccisi. Il bonus si somma agli eventuali bonus ai ritrovamenti magici forniti dai tuoi oggetti.