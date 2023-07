AYANEO presenta la nuova console portatile AIR 1S

Questo dispositivo al momento si trova in crowdfunding con un prezzo a partire da 899 dollari, adesso in sconto di 100 dollari come bonus pre-lancio. Questi dispositivi rappresentano una valida opzione per tutti quegli utenti in cerca di una console portatile leggera ma che al tempo stesso offra delle ottime prestazioni tali da riprodurre i giochi più recenti senza compromessi. Attualmente sono assenti dati inerenti alla durata della batteria, aspetto vitale per questa tipologia di hardware, ma per questo dovremo necessariamente attendere l'inizio di agosto, quando i modelli AIR 1S arriveranno sul mercato.