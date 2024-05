Bologna Game Farm: presentati i 4 giochi dei team vincitori

Arrivata alla sua terza edizione, anche quest'anno l'iniziativa di Bologna Game Farm ha seguito, attraverso un programma di accelerazione d'azienda, quattro team emergenti. Bologna Game Farm è un progetto promosso dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Bologna, in collaborazione con ART-ER e il supporto tecnico di IIDEA - Italian Interactive & Digital Association. L'obiettivo è quello di selezionare un ristretto gruppo di team di sviluppo e sostenerli attraverso un contributo in denaro e consulenze tecniche, affinché possano trasformare il proprio prototipo in un videogioco appetibile per il mercato.