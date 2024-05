Super Nintendo, asta del prototipo ultra raro bloccata, offerte superavano i 2 milioni di dollari

L'asta del prototipo di Super Nintendo ultra raro, di cui vi abbiamo già parlato, lanciata in Giappone qualche giorno fa, è stata bloccata, quindi cancellata, dopo che le offerte avevano superato i 2 milioni di dollari. Non sono state fornite motivazioni sul perché di questa decisione. Aprendo la pagina dell'asta si può leggere un avviso: "Poiché questo venditore rifiuta le offerte dei servizi proxy, non siamo in grado di fare un'offerta per questo oggetto." Naturalmente non è possibile più fare offerte.

Ieri le offerte per il prototipo avevano raggiunto i 300.000.000 di yen (circa due milioni di dollari), per quasi 600 rilanci. Considerando che il prezzo iniziare era di 5.000 yen, si tratta di una crescita mostruosa. Per riferimento, il prototipo del SNES PlayStation raggiunse la cifra di 360.000 dollari nel 2020. Una crescita di prezzo simile potrebbe aver destato qualche sospetto.