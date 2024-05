Super Nintendo: un rarissimo prototipo è stato messo all'asta in Giappone

Il Super Nintendo, o Super NES o Super Famicom che dir si voglia, continua a interessare gli appassionati di retro gaming, in questo caso con la messa all'asta in Giappone di un rarissimo prototipo della console.

Come potete vedere, il design dell'apparecchio è molto simile al modello finale messo in vendita in Giappone e in Europa, a parte per il colore del tasto di accensione, qui rosso, e per alcuni dettagli, come la posizione della porta di espansione, qui posta frontalmente invece che sul fondo. Da notare anche la presenza di un jack da 3,5mm per le cuffie e il regolatore di volume visibile lateralmente. Infine la chicca più grande: lo sticker per sviluppatori ancora attaccato. Come resistere? Basta vedere il prezzo per rispondere.

Per comodità, abbiamo raccolto tutte le immagini dell'asta in una comoda galleria, che potete vedere qui di seguito. Basta cliccarci sopra per aprirle.