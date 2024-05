Intel Core Ultra 9 285K della serie 'Arrow Lake' potrebbe avere una velocità di clock inferiore rispetto all'attuale flagship Raptor Lake

Intel Core Ultra 9 285K più lento del previsto?

Il post di MebiuW

Il nuovo processore Intel Core Ultra 285K dovrebbe portare in dote 24 core e 24 thread, con 8 core basati sull'architettura Lion Cove-P Core e 16 core Skymont E-Core. A prescindere dai dettagli tecnici e dalle possibili scelte sul processo produttivo, la prossima CPU di punta di casa Intel potrebbe avere frequenze di clock più basse del previsto, almeno stando ad un recente post dell'insider MebiuW.

Secondo il leaker l'ammiraglia della famiglia Arrow Lake-S avrà una frequenza di picco di 5.50 GHz, ben il 12% in meno dell'attuale 14900KS che tocca i 6.20 GHz: una differenza di 700 MHz. Ovviamente una frequenza di clock minore non comporta necessariamente prestazioni inferiori: Intel potrebbe infatti compensare con una migliore efficienza per core.

Proprio su questo versante però, il post afferma che l'aumento di prestazioni per core delle CPU Intel Arrow Lake-S sarà inferiore al 12%: se questa notizia dovesse trovare conferma, significherebbe che i nuovi processori saranno più veloci rispetto a quelli della 14a generazione , ma con un balzo inferiore rispetto a quanto ci si potesse aspettare.