Xbox Game Pass: in arrivo Lords of the Fallen e Sniper Ghost Warrior Contracts 2, svela CI Games

Non viene indicato di preciso quando verranno aggiunti, ma a questo punto è plausibile che arriveranno nell'ultima settimana di maggio , visto che si tratta della finestra temporale indicata pochi giorni fa da Exputer, che per primo aveva indicato l'arrivo di Lords of the Fallen nel servizio , un rumor che con il senno di poi si è rivelato veritiero. In ogni caso, a questo punto non resta che attendere maggiori dettagli da parte di Microsoft.

La conferma arriva da un documento consultabile sul portale polacco Bankier, dove il publisher CI Games comunica di aver stretto un accordo con Microsoft in data 3 maggio per portare i due giochi sopracitati nel catalogo del Game Pass.

Lords of the Fallen e Sniper Ghost Warrior Contracts 2 arriveranno nel catalogo di PC e Xbox Games quest'anno e saranno dunque fruibili da tutti gli abbonati al servizio.

Le due nuove aggiunte del Game Pass

Un'immagine da Sniper: Ghost Warrior Contracts 2, uno dei due titoli di CI Games in dirittura d'arrivo su PC e Xbox Game Pass

Per chi non li conoscesse, Lords of the Fallen è un action GDR appartenente al sottogenere dei souls-like realizzato da Hexaworks e pubblicato su PC e console lo scorso anno. Nei panni di un Crociato oscuro dovremo avventurarci nel regno dei vivi e dei morti per impedire che il dio demoniaco Adyr torni in vita seminando caos e distruzione nel mondo. Nonostante delle indubbie qualità, il gioco è arrivato al lancio mostrando il fianco a più di qualche ingenuità a livello strutturale e problemi tecnici, come spiegato nella nostra recensione di Lords of the Fallen. C'è da dire tuttavia che il supporto post-lancio da parte degli sviluppatori è stato impeccabile e nel tempo sono stati risolti diversi difetti, aggiunte nuove funzionalità e contenuti.

Sniper Ghost Warriors Contracts 2 è l'ultimo capitolo della longeva serie sparatutto e stealth tattica realizzata da CI Games. In questo capitolo vestiamo i panni di Raven, un cecchino mercenario inviato in una missione delicata nel cuore di una regione del Medio Oriente tra i confini del Librano e della Siria per neutralizzare un gruppo criminale e consegnarlo alla giustizia. Ecco la nostra recensione di Sniper Ghost Warrior Contracts 2.

