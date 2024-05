Bloodstained: Ritual of the Night, disponibie l’aggiornamento con le modalità Chaos e Versus

Lo studio di sviluppo ArtPlay e l'editore 505 Games hanno annunciato la disponibilità dell'aggiornamento 1.50 di Bloodstained: Ritual of the Night , l'ultimo maggiore per l'erede spirituale della serie Castlevania. Del resto lo ha diretto uno dei padri del genere dei metroidvania, Koji Igarashi, quindi non ci si poteva aspettare niente di diverso. Introduce due nuove modalità:

Altri contenuti dell’aggiornamento

Come si presenta la modalità Versus

Come si presenta la modalità Chaos

Come promesso, la patch 1.50 ha introdotto anche altri contenuti, come il DLC cosmetico che consente di vestire Miriam da Shantae, la protagonista della serie di metroidvania omonima. Si tratta di un DLC gratuito aggiunto a tutti gli account, che aggiunge i seguenti oggetti:

Half-Genie Outfit (Slot corpo)

Half-Genie Vest (Slot accessori)

Half-Genie Tiara (Slot accessori)

Risky Blade (Slot armi)

Risky Pistol (Slot armi)

Risky Bandana (Slot testa)

Half Genie Fireball (Directional Shard)

Lanciati anche i DLC cosmetici premium, acquistabili per tutte le piattaforme, che comprendono oggetti multipli per vestire Miriam in diverso modo. Sono: Japanesque, con oggetti ispirati alla cultura giapponese, Succubus, che donano un tocco demoniaco al personaggio, Magical Girl, che la rendono una specie di maghetta anime. Ogni pacchetto cosmetico contiene diversi costumi, oggetti e armi, tutti potenziabili. Equipaggiare tutti gli oggetti di un pacchetto sbloccherà una barra speciale specifica.

Uno dei nuovi costumi premium

In futuro Artplay ha in programma di lanciare il DLC a pagamento Classic II: Dominique's Curse, che introdurrà una nuova modalità classica con una mappa più grande e una storia completamente inedita, parte del canone della serie Bloodstained.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Bloodstained: Ritual of the Night è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.