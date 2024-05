Street Fighter 6: un video gameplay di Akuma ne spiega lo stile di combattimento nel dettaglio

In vista del debutto di Akuma nel roster di Street Fighter 6, fissato al 22 maggio, Capcom ha pubblicato un video gameplay di approfondimento dove offre ai giocatori una panoramica delle abilità e lo stile di combattimento di questo lottatore. Trovate il filmato nel player all'interno della notizia.

Come possiamo vedere nel filmato, parte del repertorio di attacchi di Akuma visti nei precedenti titoli della serie picchiaduro tornerà anche in Street Fighter 6, in alcuni casi con piccole modifiche, come il Gou Hadouken e l'Ashura Senku. Sono state aggiunte anche delle mosse nuove, come l'Adamant Flame, un doppio colpo infuocato che fa avanzare Akuma in avanti, e il Demon Raid, una mossa che lancia in aria il personaggio e che può essere combinata con altri attacchi.

Un'altra novità legata al personaggio e il suo design, ora più bestiale e minaccioso rispetto alla versioni dei precedente giochi della saga di picchiaduro di Capcom, come visto anche nel trailer pubblicato in precedenza.