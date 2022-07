Bounder, Jack the Nipper, i Monty e altri classici a 8-bit ripubblicati su Steam da Pixel Games UK

L'editore Pixel Games UK sta ripubblicando una gran quantità di giochi per sistemi a 8-bit su Steam, come Bounder, Jack the Nipper, i Monty e altri, naturalmente compatibili con i moderni sistemi da gioco.

Jack the Nipper

In realtà l'attività dell'editore va già avanti da qualche tempo, ma recentemente pare che i suoi sforzi per valorizzare i titoli del passato si siano moltiplicati. Solo nell'ultimo periodo, ossia a luglio 2022, sono stati pubblicati a prezzi popolarissimi (1,59€ l'uno): Bounder, in cui bisogna guidare una palla rimbalzante lungo dei complessi livelli pieni di piattaforme; Jack the Nipper, un arcade adventure in cui si interpreta un pestifero bambino che deve fare scherzi in giro per la città; Phantom Club, un'avventura isometrica a base di super eroi; Auf Wiedersehen Monty, Monty on the Run e Wanted! Monty Mole dei platform game con elementi adventure con protagonista un'eroica talpa.

In arrivo nelle prossime settimane: Summer Games, un celebre titolo sportivo multievento che simula le Olimpiadi; Hellfire, uno spietato platform game con ambientazione mitologica; Cosmic Wartoad, un action con protagonista un uomo rana; Pud Pud in Weird World, un simpatico platform game; Cavelon, uno sparatutto ambientato dentro degli intricati labirinti; Bear Bovver, un platform a schermate fisse con protagonista un simpatico orsetto e altri ancora.

Se vi interessa scorrere tutto il catalogo, andate sulla pagina di Pixel Games UK su Steam