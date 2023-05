Call of Duty 2023 chiamato 'Modern Warfare 3' e svelata la data d'uscita da una fuga di notizie

Secondo un'indiscrezione raccolta dall'insider Tom Henderson, il Call of Duty del 2023 si chiamerà Modern Warfare 3. Quindi sarà Call of Duty: Modern Warfare 3 e avrebbe come data d'uscita il 10 novembre 2023. Stando alla fonte di Henderson, considerata più che attendibile e a conoscenza delle cose riguardanti la serie di Activision, il nuovo COD sarà sviluppato da Sledgehammer Games, ma con il supporto di vari altri studi collegati alla serie.

Di fatto viene riconfermata l'impossibilità di affidare un nuovo capitolo della serie a un solo team, vista l'immensa quantità di contenuti da produrre.

Già in passato si era parlato del nuovo Call of Duty come seguito o DLC premium di Call of Duty: Modern Warfare 2 e ora abbiamo una piccola conferma, in attesa della presentazione ufficiale da parte dell'editore.

La prima stagione di Call of Duty: Modern Warfare 3 offrirà una campagna, il multiplayer, la modalità zombi e una nuova mappa per Call of Duty: Warzone 2.0.

Las Almas, la mappa trovate nella campagna di Modern Warfare 2, diverrà una mappa battle royale completa. Il lancio della prima stagione e della mappa dovrebbe avvenire a dicembre 2023, mentre il lancio del gioco sarebbe previsto per il 10 novembre 2023. Vediamo il calendario completo delle tappe di avvicinamento al gioco finito online: