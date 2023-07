Call of Duty: Modern Warfare 2, spenti i server dell'originale a causa di un malware

Come si può leggere nel tweet qui sotto, il problema si è verificato il 26 luglio, tre giorni fa, ma pare non sia ancora stato risolto dal team di sviluppo, che sta cercando di individuare l'origine dell'attacco per poterci mettere una pezza. Letteralmente.

I server dell' originale Call of Duty: Modern Warfare 2 sono stati spenti da Activision a causa di un malware potenzialmente pericoloso, che a quanto pare è in grado di infettare gli utenti PC all'interno delle lobby.

Un worm?

Stando a quanto riportato da un giocatore di Call of Duty: Modern Warfare 2 che ha analizzato le stringhe di testo all'interno del malware, la minaccia potrebbe provenire da un worm che cerca appunto di infettare automaticamente tutti gli utenti collegati a una lobby.

Al momento non è dato sapere perché degli hacker abbiano voluto diffondere il malware, ma sul come c'è qualche ipotesi: esiste la possibilità che sia stata individuata una qualche vulnerabilità nel codice del gioco, sfruttata in questo caso per l'esecuzione del codice malevole.