Capcom vola con Dragon's Dogma 2 e non solo: incassi in calo ma tutti i segmenti superano le aspettative

Questo nonostante in realtà i ricavi siano scesi del 32,5% anno su anno nel trimestre di riferimento e i profitti del 46,4%. Un calo fisiologico, che la compagnia attribuisce al fatto che lo scorso anno in questo periodo c'è stato il lancio di Street Fighter 6.

Nell'ultimo resoconto finanziario per gli azionisti relativo al trimestre terminato il 30 giugno, Capcom ha dichiarato di essere sulla buona strada per raggiungere le sue previsioni di profitto per il corrente anno fiscale e che "tutti i segmenti del suo business" hanno superato le aspettative .

Vendite trainate da Dragon's Dogma e vecchi giochi

Di conseguenza i risultati positivi in questo trimestre di cui parla Capcom sono dovuti alle 9,53 milioni di copie vendute, di cui oltre 3 milioni di copie da Dragon's Dogma 2, l'ultimo gioco AAA pubblicato dalla compagnia, e le restanti dalla vendite cumulative dei giochi pubblicati negli anni passati, come Monster Hunter World e Resident Evil 7. A tal proposito di recente, la compagnia ha svelato di utilizzare una strategia mirata ad allungare il ciclo commerciale di titoli pubblicati da più di 6 o 7 anni. Ed effettivamente sembra funzionare alla grande, visti i risultati. Oltre a ciò, i segmenti "Arcade Operations", "Amusement Equipments" (include le slot machine) e "Other Business" (include eventi ed eSports) hanno registrato una crescita nell'ultimo trimestre.

Un cacciatore con balestra in Monster Hunter Wilds

Invece, per quanto riguarda il raggiungimento dei target di ricavi e profitti per l'anno corrente, Capcom afferma che concentrerà le prossime uscite maggiori nella seconda metà dell'anno fiscale, che ricordiamo si concluderà il 31 marzo 2025. Al momento sappiamo per certo che una di queste è Dead Rising Deluxe Remaster, in uscita a settembre. Inoltre, ci sarebbe anche un peso massimo da decine di milioni di copie vendute come Monster Hunter Wilds, ma al momento è previsto per un generico 2025 e non è chiaro se la pubblicazione avverrà entro la fine di marzo.