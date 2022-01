CES 2022: il nuovo Samsung Odyssey Neo G8 unisce 4K, 240 Hz di refresh e curvatura 1000R

Samsung ha aperto il suo CES 2022 con l'annuncio di una tripletta di schermi tra i quali il protagonista assoluto è senza dubbio il nuovo monitor da gioco Samsung Odyssey Neo G8, un 32 pollici da sogno che per la prima volta combina risoluzione 4K, curvatura 1000R, refresh fino a 240 Hz e tempo di risposta GtG di 1 millisecondo. Il tutto illuminato da tecnologia Mini LED che promette picchi da 2000 nit di luminanza.

La dotazione del nuovo monitor Samsung Odyssey Neo G8 è di quelle che lasciano presagire prezzi decisamente elevati. Tra l'altro parliamo di uno schermo che grazie alla luminosità a dir poco estrema si distingue anche per l'HDR, potendo vantare la certifica Quantum HDR 2000 con la promessa di un dettaglio estremo, e per un contrasto statico dichiarato di 1.000.000:1, a livello di un OLED. Il tutto condito da un design all'altezza delle caratteristiche, ripreso da quello in stile Portal 2 del Samsung Odyssey Neo G9.

Il Samsung Odyssey Neo G8 è davvero un monitor impressionante, almeno su carta

Più classiche, invece, le linee del Samsung Smart Monitor M8, sempre 32 pollici ma pensato per chi ha bisogno di spazio con uno spessore di 11,4 millimetri che equivale a un quarto dello spessore del modello precedente. Il tutto condito da risoluzione 4K, pannello 10-bit con copertura della gamma sRGB del 99%, funzionalità Smart TV, app integrate per la produttività e porta USB-C con power delivery 65 W per ricaricare qualsivoglia dispositivo.

Sono infine i grafici l'obiettivo del nuovo Samsung Monitor S8, sempre UHD ma in questo caso realizzato sia nel taglio da 27 pollici, con HDR 400, che in quello da 32 pollici, con HDR 600. Non cambiano però copertura della gamma DCI-P3 del 98%, porta LAN, USB-C con power delivery da 90 W, ergonomia completa e certificazione Glare Free grazie a una pellicola protettiva capace di ridurre le rifrazioni anche in assenza di schermo antiriflesso.

