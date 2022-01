Final Fantasy 7 Remake Intergrade in 8K e con Reshade Ray Tracing grazie a una mod

Digital Dreams ha realizzato una mod che spinge Final Fantasy 7 Remake Intergrade fino a 8K e implementa l'utilizzo del Reshade Ray Tracing, rendendo il gioco ancora più spettacolare. La modifica è disponibile per i Patreon del canale.

Vediamo un filmato di Final Fantasy 7 Remake Intergrade moddato:

C'è da dire che le differenze grafiche rispetto alla versione liscia del gioco non sono poi così marcate, ma un miglioramento è comunque visibile. Da notare anche che il Reshade Ray Tracing non ha la stessa qualità del ray tracing reale, ma aggiungere quest'ultimo senza tool specifici è davvero complicato.

Digital Dreams consiglia anche l'installazione di altre mod per il gioco di Square Enix, che non hanno grosse attinenze con la sua: Dynamic Resolution Disabler, che disattiva la risoluzione dinamica; Purple Dress Tifa, che aggiunge un bel vestito al guardaroba di Tifa; Sexy Dress Aerith, che aggiunge un vestito più vistoso al guardaroba di Aerith e No DOF No Blur Toggle HUD, che fa esattamente ciò che dice, disabilitando la DOF e la sfocatura nelle sequenze d'intermezzo e aggiungendo la possibilità di togliere l'HUD dallo schermo premendo F4.

Naturalmente non è da specificare che tutte le mod funzionano soltanto con la versione PC di Final Fantasy 7 Remake Intergrade.