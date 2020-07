Cineweek torna oggi pomeriggio alle 15 su Twitch con Gabriella ed Emanuele

Cineweek, l'appuntamento settimanale col cinema, le serie TV e i loro dintorni, torna oggi 22 luglio alle 15 in diretta su Twitch. Gabriella Giliberti ed Emanuele Gregori commenteranno tutte le novità del patinato mondo di Hollywood, ma non solo. Faranno, infatti, anche una capatina tra le strade malfamate di Londra.

Poco prima del glorioso ritorno di Techtonik, oggi parleremo di PS5, RDNA 2 e ROG Phone 3, torneremo a discutere di tutto quello che è successo a Cinecttà, Hollywood e Bollywood, delle produzioni che, finalmente, sono ripartite e non mancherà anche un accenno a quello che è successo lunedì sera in Gangs of London.

Ci sarà spazio, ovviamente, anche per le vostre domande, quindi cominciate a lasciarle qui sotto nei commenti o preparatele per la diretta Twitch.

L'appuntamento è quindi alle 15 di oggi sul nostro canale di Twitch, non mancate.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!