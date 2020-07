Fortnite: un'astronave misteriosa arriva sull'isola, ecco le immagini

Su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 non si può proprio tirare un sospiro di sollievo o rilassarsi per un secondo. Prima un'onda gigantesca sommerge l'isola, poi alcuni segnali sembrano alludere al ritorno di Mida, adesso un'astronave misteriosa arriva sull'isola. Che diamine sta succedendo?

Tutto è cominciato con l'aggiornamento 13.30, rilasciato nella giornata di ieri dagli sviluppatori di Epic Games. Dataminer e leaker si sono subito messi all'opera per scoprire cosa nascondesse: e nascondeva, oltre a tutte le nuove skin in arrivo, un'astronave. Una navicella spaziale che nei prossimi giorni si schianterà sull'isola di Fortnite Battaglia Reale. Ma noi possiamo mostrarvi una sua immagine in anteprima.

FortTory e Hypex, due dei dataminer più abili del titolo di Epic Games, hanno cominciato giustamente a porsi delle domande, e a cercare nei file di gioco le risposte. Da dove viene l'astronave? Chi la guida? E soprattutto, l'alieno cosa vuole dall'isola? Ma poi, siamo davvero certi che si tratti di un alieno?

Comunque, sembra che ci saranno dei personaggi controllati dall'intelligenza artificiale a circondare l'astronave, forse proprio gli alieni: si comporteranno come Scagnozzi o Predoni, attaccando i giocatori in arrivo. Chissà, i misteri che circondano la faccenda sono ancora molti: noi torneremo ad aggiornarvi non appena possibile.