Crysis Remastered per Nintendo Switch, risoluzione e frame rate rivelati da Crytek

Crysis Remastered gira su Nintendo Switch utilizzando una risoluzione dinamica e un frame rate fissato a 30 fotogrammi al secondo: lo ha rivelato Crytek nel corso di un livestream.

In uscita domani, a differenza delle altre versioni, Crysis Remastered per Nintendo Switch passa dai 900p ai 720p in modalità docked, a seconda del carico grafico, mentre in modalità handheld scende fino a 540p.

Si tratta di compromessi tecnici inevitabili per un titolo del genere, ancora oggi utilizzato come benchmark su PC, ma stando al video la versione Switch appare stabile in termini di fluidità e convincente sotto il profilo visivo.

Rinviato di qualche settimana su PC, PS4 e Xbox One, Crysis Remastered sarà dunque disponibile in anticipo per i possessori della console ibrida.

Qui in calce potete vedere il livestream completo realizzato da Crytek per presentare il gioco.