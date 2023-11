Cosa giocherete questo weekend? Call of Duty: Modern Warfare 3, Football Manager 2024 o altro?

Manco a dirlo, anche questa settimana è stata decisamente ricca, avendo visto l'arrivo di alcune produzioni davvero di grosso calibro, in grado di attirare l'attenzione di un vasto pubblico e catturarla anche per una bella quantità di tempo, visti alcuni titoli in particolare. Una roba a cui ormai siamo abituati in questo straordinario 2023 videoludico, almeno sul fronte delle uscite.

Siamo ormai nell'autunno inoltrato e la stagione delle piogge si fa sentire fin troppo in questi giorni, ma il brutto tempo se non altro giunge a fagiolo spingendoci ad abbandonare qualsiasi impegno mondano per il fine settimana e dedicarci a quello che conta qui, dunque cosa giocherete questo weekend?

La nuova edizione non rivoluziona nulla ma si limita ad evolvere un meccanismo considerato ormai praticamente perfetto, come potete leggere nella nostra recensione di Football Manager 2024 .

L'altro gioco destinato a diventare una sorta di impegno quotidiano è invece Football Manager 2024 . Titolo totalmente diverso dal precedente ma decisamente simile per quanto riguarda la capacità di attrarre un proprio pubblico e tenerlo legato alla sedia/poltrona/divano in maniera praticamente costante per tutto l'anno.

D'altra parte, la serie resta regolarmente in cima alle classifiche per annate intere, con alcuni utenti che sostanzialmente si ritrovano a giocare solo a questi titoli e poco altro, dunque non dubitiamo che anche Call of Duty: Modern Warfare 3 sia destinato a rimanere nella routine videoludica quotidiana di molti giocatori a lungo.

Tra questi, quello destinato a fare più scalpore è Call of Duty: Modern Warfare III , nuovo capitolo principale della colossale serie da parte di Activision Blizzard. Nonostante delle risposte piuttosto tiepide o direttamente negative alla Campagna del nuovo capitolo, è indubbio che anche questo nuovo sparatutto in prima persona è destinato ad essere un grande protagonista sul mercato.

Tante scelte per tanti gusti diversi

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name riporta in scena il protagonista storico

Tra le altre uscite di rilievo ricordiamo inoltre l'ottimo Stronghold: Definitive Edition, ovvero una versione rimasterizzata in maniera piuttosto profonda e ben fatta dell'indimenticabile gestionale/strategico a base di costruzione di castelli, che non mancherà di tenere incollati gli appassionati di questo genere ad ambientazione storica.

I fan della serie Sega possono inoltre tornare a indossare i panni del protagonista storico Kazuma Kiryu in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, nuovo capitolo che rilancia la figura del carismatico ex componente del Clan Tojo alle prese con una nuova avventura, come potete vedere nella nostra recensione dedicata.

Oltre a tutto questo non ci scordiamo di tutte le uscite di enorme calibro che ci sono state nelle settimane scorse, come Super Mario Wonder e Marvel's Spider-Man 2, in cui probabilmente molti sono ancora totalmente immersi. In tutto questo, dunque, cosa giocherete questo weekend?