Dishonored: Netflix ha una serie TV in produzione sul gioco Arkane e Bethesda?

Dishonored potrebbe essere una delle prossime produzioni Netflix basate su videogiochi, secondo una nuova voce di corridoio partita dal sito Giant Freakin Robot, con una serie TV incentrata sul mondo steampunk creato da Arkane e Bethesda, ora di Microsoft.

La fonte in questione ha uno storico abbastanza altalenante per quanto riguarda questo tipo di voci di corridoio, dunque non è considerata propriamente attendibile al 100%, tuttavia la storia ha degli aspetti credibili, a partire dalla grande spinta di Netflix verso le proprietà intellettuali videoludiche che abbiamo visto di recente.

Una serie TV su Dishonored, d'altra parte, sarebbe sicuramente molto interessante, considerando che il materiale di partenza, anche solo per quanto riguarda l'ambientazione, è particolarmente fertile per operazioni narrative di questo tipo.

Secondo quanto riferito, l'autrice della sceneggiatura sarebbe Gennifer Hutchinson, cosa che rappresenta una notizia molto positiva, trattandosi di un'autrice di grosso calibro che ha anche lavorato a Breaking Bad e Better Call Saul, vincitrice anche di un Emmy Award.

La serie Dishonored è molto ben considerata dalla critica e dai giocatori più appassionati ma non si tratta propriamente di un brand di enorme successo commerciale, cosa che può far dubitare su un effettivo adattamento in serie TV, ma sarebbe sicuramente un'ottima base di partenza.

Nel frattempo, la serie Dishonored sembra essere conclusa, o almeno lo è la sua storia originale, ma questo potrebbe comunque aprire altre prospettive per farla proseguire. Nel frattempo, Arkane sta lavorando a Deathloop e Redfall.