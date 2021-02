Doppio Gioco: Maurizio Merluzzo sarà in diretta con noi su Twitch

Nuovo imperdibile appuntamento con Doppio Gioco, il nostro appuntamento speciale dedicato al mondo del doppiaggio e dintorni. a partire dalle 21 saremo in diretta su Twitch con un ospite davvero speciale, ovvero Maurizio Merluzzo. Oltre ad essere un celebre volto del web, Maurizio è probabilmente più conosciuto per la sua voce, che ha prestato a decine di personaggi iconici di cinema, televisione e, ovviamente, videogiochi.

Volete qualche nome? È stato Turlough Convery in Ready Player One, Max Carver in Halo: Forward Unto Dawn, Jacob Frye in Assassin's Creed Syndicate, Rehgar Terrafuriosa in World of Warcraft e Heroes of the Storm e James in The Last of Us 2.

Con lui parleremo un po' di tutto quello che lo riguarda, dal doppiaggio a YouTube, passando per la sua vita privata e la sua evidente passione per il fitness. Potrete, ovviamente, interagire con noi e con Maurizio facendogli domande nella chat di Twitch durante la trasmissione. In alternativa potrete commentare questa notizia, così da essere sicuri di venire letti.

Inoltre vi ricordiamo si iscrivervi al gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it. In questo gruppo troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare una volta terminata la trasmissione. Durante il Doppio Gioco, infatti, la chat sarà chiusa per consentirvi di inviare dei messaggi vocali: ci raccomandiamo dizione e tono di voce: vorrete mica sfigurare di fronte ad un professionista!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.

