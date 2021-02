Samurai Warriors 5: trailer d'annuncio per Nintendo Switch, PS4, PC e Xbox One

Koei Tecmo ha annunciato attraverso un trailer l'arrivo di Samurai Warriors 5 su Nintendo Switch, PS4, PC e Xbox One entro questa estate. Con un design dei personaggi rivisitato e un vibrante stile grafico illustrato, Samurai Warriors 5 esplora il periodo Sengoku e punta i riflettori su Nobunaga Oda e Mitsuhide Akechi.

Con Samurai Warriors 5 potrete tuffarvi in avvincenti battaglie con un'ambientazione storica. In questo nuovo capitolo della serie, la storia, i personaggi e la grafica sono stati rivisitati per creare nuove esperienze. La storia si svolge dopo la conclusione della Guerra Ōnin, durante il periodo Sengoku, e si concentra sulle vite di due dei comandanti militari più rappresentativi dell'epoca: Nobunaga Oda e Mitsuhide Akechi.

In Samurai Warriors 5 dovrete scegliere fra una varietà di personaggi nuovi e familiari e usare nuove abilità per affrontare forze nemiche in costante evoluzione. Si tratta di un modo particolare per scoprire l'intricata storia del periodo Sengoku, narrata dalla prospettiva dei comandanti militari più famigerati dell'epoca: Nobunaga Oda e Mitsuhide Akechi.

Il gioco, nonostante sia stato annunciato durante in Nintendo Direct di ieri sera, è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC Windows PC tramite Steam. Samurai Warriors 5 sarà anche giocabile su PS5 e Xbox Series X|S attraverso la retrocompatibilità.

Il team ha intenzione di presentare tutte le novità attraverso un livestream mensile: il primo arriva il 25 febbraio, con aggiornamenti regolari in arrivo prima del lancio di questa estate.