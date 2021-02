DC Super Hero Girls: Teen Power su Nintendo Switch da Cartoon Network, trailer di annuncio

DC Super Hero Girls: Teen Power è stato annunciato su Nintendo Switch nel corso del Nintendo Direct, un adattamento in videogioco in stile action game della serie animata trasmessa da Cartoon Network.

Il gioco si è mostrato con un trailer di presentazione e si tratta di un action in terza persona che ha come protagoniste tante classiche supereroine DC come Batgirl, Supergirl e Wonder Woman, alle prese sia con la vita da supereroe costantemente impegnate a salvare la città che con i ritmi della vita scolastica.

Ognuna di loro ha un set di abilità speciali, come il volo o gadget particolari, da usare in battaglia nelle fasi action, consentendo dunque approcci differenti allo scontro con i nemici, mentre le fasi narrative si svolgono soprattutto presso la Metropolis High School e Sweet Justice.

"Anche quando ti stai rilassando, però, non abbassare mai la guardia", si legge nella descrizione ufficiale del gioco, "Oltre a proteggere la tua identità segreta, non puoi mai sapere quando ti ritroverai faccia a faccia con alcuni dei supercattivi più insidiosi della città, come Harley Quinn, Catwoman e Star Sapphire".

Vediamo dunque le caratteristiche di DC Super Hero Girls: Teen Power, dal sito ufficiale Nintendo: