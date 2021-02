Birdie Crush: Fantasy Golf, la recensione del gioco di golf in stile anime

Può sembrare strano ma il golf si presta a una quantità di reinterpretazioni videoludiche davvero notevole, come abbiamo visto in diversi casi, e questa recensione di Birdie Crush: Fantasy Golf non fa che confermare questa bizzarra tendenza. D'altra parte, dopo aver visto un adventure RPG in stile Zelda basato su questo sport in Golf Story, questa particolare digressione nell'ambito degli RPG con innesti da visual novel nipponiche non sembra nemmeno la più strana tra quelle possibili, ma certo si piazza in una buona posizione. Tutta la storia ruota intorno a Delion Bridge, una prestigiosa accademia in cui i ragazzi cercano di imparare l'arte del golf, al contempo sviluppando rapporti interpersonali e distinguendosi sul campo con l'apprendimento di nuove tecniche e abilità speciali in grado di portarli a scalare la classifica generale dei giovani più promettenti. C'è dunque una sorta di storia che lega insieme le varie partite e che riesce a caratterizzare in maniera particolare questo titolo, arricchendo l'esperienza sul campo con un racconto progressivo, anche se la narrazione non è proprio profonda e sviluppata.





Si tratta comunque di un costrutto narrativo quasi da visual novel, in effetti: questa è l'impressione che emerge dopo qualche minuto di gioco, superata una fase d'intermezzo in cui scegliamo il personaggio tra i quattro disponibili e si assiste all'inizio della storia, con i classici dialoghi composti da schermate parzialmente animate, parlato in giapponese e testi (lodevolmente) trascritti in italiano. Tuttavia, si scopre ben presto che l'anima del gioco si trova in verità sul campo da golf, dove viene messa in scena un'interpretazione arcade del celebre sport dotata anche di una certa complessità, contravvenendo un po' alle prime impressioni. All'azione tra mazza e pallina si aggiunge poi una gestione piuttosto profonda dei personaggi, che progrediscono e si evolvono sullo stile del gioco di ruolo, anche grazie alle immancabili micro-transazioni che sostengono tutta l'impalcatura da free-to-play.