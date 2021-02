Doppio Gioco: stasera parte il nostro speciale sull'adattamento e il doppiaggio

Stasera a partire dalle 21 andremo in onda con Doppio Gioco, un nuovo appuntamento settimanale dedicato all'adattamento e il doppiaggio. Raffaele Staccini e Federico Maggiore avranno come ospiti speciali Stefano Lucchelli e Simone Savogin, due professionisti di assoluto livello, che hanno lavorato a giochi come God of War, Mortal Kombat, Halo e Resident Evil.

L'appuntamento è, quindi, alle 21 sul nostro canale di Twitch: Raffaele e Federico, due dei volti e delle voci più note di Multiplayer.it, parleranno di tutto quello che si nasconde dietro l'adattamento dei testi per il doppiaggio nei videogiochi. E lo faremo parlando con professionisti del settore.

Con loro parleremo un po' tutto, dal perché si cambia il senso di alcune frasi rispetto all'originale a quali errori si possono compiere durante il lavoro. Per questa prima puntata gli ospiti sono Stefano Lucchelli e Simone Savogin.

Simone Savogin, oltre che direttore di doppiaggio e adattatore è doppiatore, poeta e scrittore (ha partecipato anche ad Italia's Got Talent). Ha lavorato come direttore del doppiaggio (e adattatore) su brand importantissimi, come God of War, Uncharted, Ratchet & Clank, The Last of Us, Resident Evil e molti altri.

Anche Stefano Lucchelli ha lavorato su grandi nomi: Fortnite, Ratchet & Clank (2016), Mortal Kombat, Halo, Crash Bandicoot, Mass Effect...

Con loro sarà quindi molto interessante parlare del dietro le quinte e scoprire cosa succede durante lo sviluppo dei nostri videogiochi preferiti.

Durante la trasmissione ci sarà, ovviamente, spazio per le vostre domande: per questo motivo vi esortiamo ad usare i messaggio qua sotto per prenotarvi, dato che nella chat di Twitch i vostri interventi potrebbero perdersi.

Inoltre vi ricordiamo si iscrivervi al gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it per farci sapere come la pensate. In questo gruppo troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare una volta terminata la trasmissione.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.

