E3 2024 e 2025, edizioni cancellate, la manifestazione è definitivamente morta?

L'E3 pare essere definitivamente morto. Gli E3 2024 e 2025 risultano attualmente cancellati. A riportarlo è stata la Los Angeles City Tourism Board of Commissioners che, nella sua riunione periodica con aggiornamenti su questioni riguardanti il turismo nella città di Los Angeles, ha svelato un documento stilato il 16 giugno 2023 dove in una nota a pagina 21 viene menzionata la cancellazione delle due edizioni della manifestazione.

Estratto del documento della Los Angeles City Tourism Board of Commissioners

Trattandosi di un documento ufficiale, ci sono pochi dubbi sulla sua attendibilità. L'E3 2024 si sarebbe dovuto svolgere a partire dall'11 giugno del prossimo anno, mentre l'edizione 2025 dal 3 giugno di quello successivo. Entrambe sarebbero dovute tornare in presenza dopo anni in cui sono state relegate al mondo digitale o sono state completamente assenti, come nel 2023.

Il 30 marzo 2023, in un'intervista concessa a gamesindustry.biz, Stanley Pierre-Louis, il presidente dall'associazione di categoria ESA, quella che gestiva l'E3, aveva ribadito la volontà di organizzare un evento business per l'industria e che avrebbe presto condiviso notizie in merito. Evidentemente non è riuscito a convincere gli operatori del settore a tornare nella fiera.

L'ESA non ha ancora confermato ufficialmente la notizia ma, ribadiamo, la fonte è da considerarsi più che attendibile, dato il suo ruolo nella città di Los Angeles.