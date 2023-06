Zelda: Tears of the Kingdom su Twitch è tra i giochi più visti di maggio 2023

Come ben sappiamo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un successo di critica e anche di vendite, in quanto svetta in cima alle Top 10 in varie parti del mondo in queste settimane. Ora, però, scopriamo che anche uno dei giochi più visti su Twitch a maggio 2023. In questo caso non ottiene la prima posizione, ma rientra comunque tra i primi nove. Ecco la classifica svelata da GamesIndustry.biz:

League of Legends - 124 milioni di ore

Valorant - 102 milioni di ore

Grand Theft Auto V - 94 milioni di ore

Counter-Strike: Global Offensive - 87 milioni di ore

Minecraft - 59 milioni di ore

World of Warcraft - 52 milioni di ore

Dota 2 - 50 milioni di ore

Apex Legends - 39 milioni di ore

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 37 milioni di ore

Come potete vedere, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato in grado di ottenere 37 milioni di ore di visualizzazioni: va anche considerato che il gioco è uscito il 12 di maggio, quindi non ha avuto a disposizione l'intero mese. Probabilmente con alcuni giorni extra sarebbe stato in grado di battere Apex Legends, un nome di alto livello in ambito streaming.

Chiaramente, le cifre che il gioco di Nintendo può raggiungere in un mese non sono comparabili con i numeri di mostri dello streaming come League of Legends, Valorant e GTA 5. Riteniamo però che Nintendo possa essere soddisfatta anche sotto questo punto di vista.

Parlando più in generale, Twitch ha ottenuto visualizzazioni pari a 1.76 miliardi di ore a maggio 2023, con una crescita del 5% rispetto al precedente mese. Anche rispetto a maggio 2022 i risultati sono migliori.

Considerando che qui a giugno le vendite di Tears of the Kingdom non stanno calando (è tornato primo detronizzando Diablo 4 nel Regno Unito, ad esempio) è possibile che a giugno vedremo numeri ancora più alti su Twitch.