EA Sports annuncia il ritorno della serie di boxe Fight Night dopo 15 anni di assenza

L'ultimo capitolo della serie, Fight Night Champion , debuttò infatti nel 2011 e rappresentò il punto culminante del franchise. Dopo la sua pubblicazione, Electronic Arts decise di concentrare i propri sforzi sulla licenza UFC, dando vita a una linea di giochi che tra il 2014 e il 2026 ha ricevuto cinque capitoli principali, l'ultimo EA Sports UFC 6

EA Sports ha annunciato ufficialmente il ritorno di Fight Night , la storica serie dedicata alla boxe che mancava dalle scene dal 2011. La conferma è arrivata attraverso un messaggio pubblicato sui social network, nel quale il publisher ha scritto semplicemente: "A tutti coloro che sono rimasti nel nostro angolo: Fight Night sta tornando".

Risolti i problemi legati alle licenze?

Si vociferava di un possibile ritorno della serie già da tempo. Tuttavia, secondo quanto riportato da diverse fonti nel corso degli anni, uno degli ostacoli principali al ritorno di Fight Night sarebbe stato legato alle licenze dei pugili professionisti. Ottenere i diritti per utilizzare l'immagine delle più grandi stelle della boxe sarebbe infatti risultato sempre più costoso e complesso rispetto all'accordo centralizzato che EA poteva siglare con l'UFC per l'intero roster dei suoi atleti.

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Nonostante la lunga assenza, la richiesta da parte dei fan non si è mai affievolita. Nel corso degli anni numerose personalità del mondo della boxe hanno espresso pubblicamente il desiderio di vedere tornare la serie, tra cui il promoter Eddie Hearn, che nel 2020 dichiarò di aver persino proposto un nuovo Fight Night a EA Sports.

Di conseguenza, le aspettative attorno al progetto sono inevitabilmente elevate. I cinque capitoli pubblicati tra il 2004 e il 2011 sono stati infatti accolti molto positivamente dalla critica e vengono ancora oggi ricordati come alcuni dei migliori videogiochi dedicati alla boxe. Certo, da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, ma l'annuncio del ritorno di Fight Night sarà con ogni probabilità accolto con entusiasmo dagli appassionati degli sport da combattimento.