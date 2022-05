Elden Ring: mod trasformano in Darth Vader e aggiungono una spada laser, per lo Star Wars Day

Chi, giocando a Elden Ring non avrebbe voluto trasformarsi in Darth Vader e impugnare una spada laser? Ora è possibile farlo grazie a delle mod, che fanno scorrere un po' di forza per l'Interregno, giusto in tempo per festeggiare lo Star Wars Day.

I modder drs32 e XeIerate hanno collaborato per creare due mod, scaricabili da Nexus Mods, che faranno felici tutti gli appassionati di Star Wars. La prima si chiama Darth Vader's Suit e sostituisce la confessor armour con la skin di Darth Vader. La seconda, anzi, le seconde, si chiamano invece Double-bladed lightsaber pack e Double-bladed lightsaber pack V2 e introducono le spade laser come armi utilizzabili. Se volete una sola spada laser, potete installare la mod Lightsaber - Warhawk's Talon di KeyGerstrike. Il risultato è davvero convincente, come visibile nel filmato sottostante, in cui Anakin affronta Godrick the Grafted:

Certo, lo stile di combattimento del Tarnished non è proprio quello di un cavaliere Jedi, ma ci si può accontentare.

Naturalmente le mod sono compatibili con la sola versione PC del gioco. Ricordarlo è quasi pleonastico, ma è giusto dirlo per non far illudere le persone.