Elsie: gameplay trailer per dello shoot 'em up per PC e Switch dal Guerrilla Collective 3.5

Durante il corso del Guerrilla Collective 3.5 è stato presentato un nuovo gameplay trailer di Elsie, frenetico shoot 'em up di Knight Shift Games in sviluppo per Nintendo Switch e PC.

Elsie è uno shoot 'em up 2D caratterizzato da un gameplay frenetico e meccaniche rogue-like, con i vari stage creati proceduralmente. Come possiamo vedere nel filmato, la protagonista dovrà avanzare nei livelli facendo terra bruciata con piogge di proiettili e sfruttando i parry per contrattaccare i colpi nemici. Volendo potrete provare Elsie grazie alla demo disponibile su Steam.

"Il mondo di Ekis è stato gettato nel caos da forze sconosciute. Il bastione balneare, noto come Sapir Wharf, e dimora dei Guardiani, è stato attaccato da un misterioso esercito robotico. In qualità di ultima Guardiana del molo rimasta, Elsie deve indagare sulla causa degli attacchi alla sua casa e sulla scomparsa dei suoi amici mentre scopre la verità sulla sua creazione", recita la descrizione ufficiale.

"Ad ogni nuova partita immergiti nei domini in continua evoluzione degli splendidi biomi pixelati intrisi di neon del pianeta Ekis. Ogni ambiente ha la sua serie di sfide con nemici unici da superare man mano che impari i modelli di attacco e le debolezze."

"Vivi l'evoluzione del classico gameplay "shot and run" strettamente sintonizzato in un balletto infernale. Scatta, tuffati e spara attraverso i livelli di nemici pieni o dinamici mentre esegui parate di precisione perfettamente sincronizzate."

"Abbraccia il caos di opportunità in continua evoluzione, prendendo decisioni su potenziamenti del personaggio, abilità e armi che cambieranno drasticamente l'atmosfera di ogni corsa. Sperimenta diversi stili di gioco e crea sinergie per un potenziale devastante."