Emulazione PS4: RPCSX è riuscito a lanciare il primo gioco commerciale

L'emulatore PS4 RPCSX sta facendo passi da gigante, visto che gli autori sono riusciti a lanciarci il primo gioco commerciale. Creato da Nekotekina, kd-11 e DH, team che ha già prodotto l'ottimo emulatore PS3 RPCS3, RPCSX è uno dei più promettenti emulatori di PS4 in circolazione, insieme a Spine (che attualmente è in una fase più avanzata dello sviluppo), nonostante la presenza di numerosi altri concorrenti come Kyty, fpPS4 e GPCS4.

Nel video sottostante potete vedere lo youtuber BrutalSam lanciare il twin-stick shooter We Are Doom usando RPCSX.

Guardando il video l'utente medio non troverà niente di particolarmente interessante, ma per gli sviluppatori si tratta di un passo in avanti fondamentale.

Naturalmente non aspettatevi che vengano emulati i vari Ghost of Tsushima, Bloodborne o The Last of Us Parte II nel breve periodo, ma i presupposti per il futuro sono ottimi. Certo, va detto anche molte delle esclusive più interessanti per PS4 sono disponibili anche su PC e che, quindi, l'emulazione ha meno appeal rispetto a quella di sistemi più vecchi come PS3 o PS2 che hanno un numero di esclusive decisamente maggiore e sono quindi più interessanti da preservare.

Considerate, come sempre in questi casi, che l'emulazione è una pratica perfettamente legale, basta possedere il software originale di cui gli emulatori hanno bisogno per funzionare.