Epic Games Store: gioco gratis PC del 1 luglio 2021 disponibile, link download

Come ogni giovedì che si rispetto, anche questo 1 luglio 2021 lancia un nuovo gioco gratis PC dell'Epic Games Store e in questo caso si tratta di The Spectrum Retreat di Dan Smith Studios. Vediamo dunque tutti i dettagli, compresi il link download, i requisiti e le caratteristiche dei giochi.

Prima di tutto, per poter ottenere il gioco gratis PC dell'Epic Games Store del 1 luglio 2021 non dovete far altro che accedere con il vostro account al launcher ufficiale, oppure raggiungere il sito di Epic Games a questo indirizzo. Ricordate che avete tempo fino all'8 luglio per poter reclamare il videogioco ora disponibile.

The Spectrum Retreat propone un'ambientazione affascinante e inquietante

The Spectrum Retreat è un'avventura indie piuttosto impegnativa, composta da vari rompicapo in prima persona, il tutto ambientato in un futuro prossimo che parte da alcune premesse veramente interessanti, come emerge già dalla descrizione ufficiale:

"Registrati alla reception di The Spectrum Retreat per un soggiorno che non dimenticherai facilmente. Manipola gli eventi per raggiungere la verità in questo coinvolgente rompicapo incentrato sulla trama"

All'inizio della storia, ci risvegliamo nell'hotel Penrose, un rifugio dal mondo esterno idilliaco ma al tempo stesso inquietante. In qualità di ospite illustre dell'albergo, la nostra intera esistenza sembra snodarsi tra i suoi corridoi e le sue stanze, scoprendone i numerosi misteri.

Ci troviamo dunque ad esplorare i particolari ambienti art déco, facendo luce sui segreti del Penrose e sui misteri che avvolgono la nostra permanenza in tale luogo ameno. Nel tentativo di scoprire la verità, dobbiamo affrontare enigmi incentrati sui colori, complesse sfide basate sulla fisica e il timore crescente di rivelare le nostre vere intenzioni.

Trovate tutte le informazioni al riguardo e i requisiti hardware e software per poterci giocare sulla pagina ufficiale di The Spectrum Retreat su Epic Games Store.