God of War 3: una mod italiana consente di giocarci su PC in 8K e con ray tracing

God of War 3 è ancora più bello su PC, grazie a una mod sviluppata in Italia da Massihancer, che permette di far girare il gioco con una risoluzione di 8K, aggiungendo inoltre ray tracing e global illumination, il tutto usando l'emulatore RPCS3. Vediamo il risultato in video:

Va detto che l'hardware per avere tanta meraviglia sui vostri schermi non è proprio uno scherzo, visto che si parla di un sistema dotato di GeForce RTX 3090 di Nvidia. Come specificato dall'autore, l'eccellente risultato è stato ottenuto anche grazie ad alcune ottimizzazioni dell'emulatore di PS3, che saranno rese note in una guida pubblicata insieme al preset necessario per spingere al massimo il gioco di Sony Santa Monica.

Da riportare anche che per il ray tracing è stato utilizzato l'RT shader di Pascal Glicher, cui va parte del merito del risultato finale.

Con il miglioramento dell'emulazione PS3 e con il lancio di God of War su PC il 14 gennaio (in realtà il gioco era già fruibile tramite PlayStation Now, pur in streaming), attualmente il PC consente di giocare tutta la saga God of War, compresi i capitoli usciti solo su PSP. Di base è l'unica piattaforma che consente di farlo. Massihancer è un autore di mod molto famoso, già distintosi per i suoi lavori su Star Wars Battlefront e DOOM.

Naturalmente per giocare God of War 3 tramite emulazione dovete possedere una copia originale del gioco, altrimenti commettereste un atto di pirateria. Vale comunque la pena spendere dei soldi per giocare al meglio quello che viene considerato uno dei capitoli più riusciti della saga.