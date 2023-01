Google Stadia: l'app mobile è stato aggiornata di nuovo, 12 giorni prima della fine del servizio

Come saprete, Google Stadia sta per morire definitivamente. Il servizio sarà chiuso tra 12 giorni e da quel momento non sarà più possibile utilizzarlo. A quanto pare, però, gli sviluppatori dell'app mobile stanno continuando a pubblicare aggiornamenti.

Come segnalato da Tom Warren su Twitter, l'app mobile di Google Stadia è stata aggiornata alla versione 4.24. Il peso è di 148.9 MB. La descrizione segnala un classico "correzioni di bug e miglioramenti", senza precisare nulla di più.

Come indicato anche da Warren, è una stranezza che Google continui ad aggiornare l'applicazione considerando che a breve sarà completamente inutile. È possibile che la generica descrizione condivisa dalla compagnia sia in realtà volutamente poco precisa e che l'update serva per preparare l'app alla chiusura del servizio.

Difficile dire esattamente cosa stia facendo Google con l'app di Stadia, ma a conti fatti poco importa visto che tra meno di due settimane non sarà più accessibile.

Google Stadia ha purtroppo faticato a trovare un pubblico e sin dall'inizio è stato chiaro che il servizio non aveva ottenuto sufficiente sostegno per poter durare a lungo termine. Anche se la tecnologia alla base era più che valida, secondo molti la compagnia di Mountain View ha sbagliato il modello economico (anche Phil Spencer la pensa così). Inoltre, la chiusura a stretto giro dei team first party non ha ispirato grande fiducia, lasciando la piattaforma con solo una serie di grandi AAA multipiattaforma e una manciata di esclusive minori che il largo pubblico non ha mai sentito nominare: troppo poco per poter sostenere un progetto così costoso.