GTA 5: il doppiatore di Michael guarisce dal COVID ed esce dall'ospedale in stile GTA

Buone notizie per tutti i fan di GTA 5, ma non solo. Ned Luke, il doppiatore di Michael De Santa, ma anche di molti dei personaggi casuali incontrati in Red Dead Redemption 2, è guarito dal COVID-19 dopo alcuni giorni di degenza in ospedale. Un evento da festeggiare in maniera un po' folle. Per sdrammatizzare la cosa, Luke ha deciso di farsi filmare mentre esce dall'ospedale imitando il suo personaggio più celebre.

La sua è stata, fortunatamente, una guarigione lampo: solo 5 giorni fa, infatti, Ned Luke era stato ricoverato per una polmonite da COVID-19 ed era stato messo sotto ossigeno. Questo non lo ha fermato dal postare sui social la sua disavventura, forse per dare forza ad altre persone nella sua situazione:

"Ieri sono stato ricoverato presso l'Emory Johns Creek Hospital perché ho una polmonite da CoVid. Tutto questo schifo è reale e non è divertente. Ora non mi sento bene, ma ritornerò più forte di prima. State attenti e grazie per il supporto. I medici in prima linea sono i veri eroi, supportateli" ha scritto su Twitter.

Già dopo due giorni di cure, però, era già giù dal letto a postare foto a petto nudo dicendo che finalmente ha potuto alzarsi per farsi nuovamente una doccia. Il tutto si è poi concluso il 20 gennaio con il video di cui vi parlavamo, quello nel quale esce dall'ospedale in pieno stile Michael De Santa. Luci intermittenti e chiamata al cellulare inclusa.

Adesso non vediamo l'ora di sentirlo nuovamente nel prossimo capolavoro di Rockstar.