GTA 5: server RP chiuso dopo che un giocatore è stato obbligato a togliere degli oggetti LGBTQI+

NoPixel, un provider di server per il role play di GTA 5, ha chiuso un server arabo dopo che un giocatore su Twitch è stato costretto a rimuovere un oggetto cosmetico color arcobaleno per il suo collegamento con la comunità LGBTQI+.

NoPixel ha quindi diramato un comunicato ufficiale in cui ha annunciato la chiusura immediata del server. Anche l'amministratore arabo del server ha commentato l'accaduto.

Dantexstar, uno streamer Twitch di Istanbul, era in live mentre giocava a GTA 5 sul server NoPixel arabo. Il suo personaggio aveva dei braccialetti arcobaleno al polso. Durante lo stream, Dantexstar ha ricevuto un messaggio da uno degli amministratori del server, Zeeedo, che gli ha intimato di rimuovere i braccialetti perché vietati.

Zeeedo ha poi spiegato senza remore sul Discord del server chiuso che: "Come tutti saprete, la maggior parte degli stati arabi sono mussulmani, quindi di base è contro il nostro credo religioso e la nostra cultura supportare apertamente la comunità LGBTQI+. Non possiamo perdonare nessuna azione LGBTQI+ nel RolePlay e fuori dallo stesso relativa ad Arab NoPixel."

La risposta, arrivata sul Discord di NoPixel, è stata la più dura possibile, con la chiusura completa di Arab NoPixel: "Dopo un'approfondita discussione interna tra gli amministratori di NoPixel, abbiamo deciso di mettere fine a qualsiasi collaborazione con NoPixel Arab"

Hon, uno degli amministratori del canale Discord di NoPixel, ha poi spiegato che: "Sebbene NoPixel Arab fosse disposta a prendere alcuni impegni e a fare delle concessioni, riteniamo che sia nell'interesse della nostra comunità mettere completamente fine alla situazione."

NoPixel si è anche impegnata a rimborsare chiunque abbia speso di soldi sul server ormai chiuso. Quest'ultimo ha diramato un comunicato ufficiale sulla faccenda: "Arab NoPixel è stato chiuso ufficialmente dagli amministratori principali a causa della mancanza di libertà per i gay nel server. Mi scuso per tutte le mie scuse rivolte a voi, fratelli miei. Non vedevo l'ora di creare una società che includesse tutti i paesi arabi, per essere la prima società araba che includesse tutti gli arabi di diversi paesi. Le mie scuse vanno a tutti i membri della comunità. Volevamo solo intrattenervi e rendervi felici sotto un'unica comunità araba, creando un ambiente adatto a tutti."

Ed Smith di PCGamesN, il sito da cui abbiamo tratto la notizia, ha dichiarato da mussulmano praticante che la posizione degli amministratori del server arabo di GTA 5 RP gli sembra abbastanza ipocrita. Perché concentrarsi su di un oggetto LGBTQI+, dichiarandolo anti islamico, quando GTA Online consente la simulazione di omicidi, spaccio di droga, gioco d'azzardo e una miriade di altre attività contrarie agli insegnamenti della morale islamica? Secondo lui la risposta data sarebbe quindi guidata non tanto dall'aderenza ai valori islamici, quanto dai pregiudizi sulla comunità LGBTQI+.