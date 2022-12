Halo Infinite: update di dicembre disponibile, con trailer e dettagli

Halo Infinite ha ricevuto nelle ore scorse il nuovo update di dicembre, presentato anche con il trailer visibile qui sotto e caratterizzato da alcune novità particolarmente interessanti, come la presenza del Custom Game Browser atteso a lungo dai giocatori.

L'aggiornamento porta con sé diverse novità, come potete vedere da questa pagina sul sito ufficiale della serie.

Tra le maggiori c'è sicuramente il Custom Game Browser, ovvero un sistema che consente di avviare o entrare a far parte di una partita custom selezionandola attraverso un browser, a partire dalle caratteristiche richieste e dal tipo di mappa.

Il browser mostra le partite attive e, una volta entrati in una di queste, si crea un Fireteam con gli altri giocatori presenti, il quale rimane attivo anche al termine della partita in modo da poterne poi iniziare altre con lo stesso gruppo di giocatori. Per raggiungere il CGB è necessario dirigersi sulla sezione Community del menù principale e selezionare Custom Browser, poi utilizzare i filtri per navigare tra le varie possibilità offerte.

Alcuni Core per l'armatura sono ora sbloccati per tutti, al di fuori di Battle Pass o eventi speciali:

Mark V [B]

Rakshasa

Yoroi

Eaglestrike

Inoltre, le seguenti colorazioni sono state messe a disposizione per tutti i core liberamente:

Cadet Blue

Cadet Brick

Cadet Brown

Cadet Cyan

Cadet Forest

Cadet Grey

Cadet Orange

Cadet Sage

Cadet Violet

Cadet Yellow

Sia i core di armatura in questione che le colorazioni possono dunque essere prese dai giocatori senza avviare il Battle Pass, al di fuori della progressione standard.

Tra le novità, troviamo anche la nuova mappa multiplayer Empyrean, creata attraverso la Forgia ed entrata a far parte delle playlist in Custom Game e altre, basata sulla celebre The Pit di Halo 3. Inoltre sono stati migliorati alcuni aspetti del networking e dell'HDR, oltre a diverse altre correzioni visibili nei dettagli ufficiali.