Forntite x My Hero Academia: data del crossover svelata da un leak

Epic Games al debutto del Capitolo 4 di Fortnite ha confermato l'arrivo di un crossover con My Hero Academia e ora a quanto pare la data di lancio è stata svelata in anticipo grazie alle informazioni trapelate da una rivista giapponese, che indica venerdì 16 dicembre 2022 come giorno d'inizio della collaborazione.

L'informazione è stata condivisa in rete su Twitter da iFireMonkey, noto leaker nella scena del battle royale di Epic Games. Come possiamo vedere la rivista in questione (probabilmente Shōnen Jump, anche se non viene specificato) presenta un inserto dove viene svelata la data di lancio del crossover.

Purtroppo al momento non sono noti altri dettagli sulla collaborazione e non sappiamo se consisterà semplicemente in skin e altri elementi estetici a tema My Hero Academia da acquistare nel negozio interno di Fortnite o se sarà qualcosa di più corposo come gli eventi di Dragon Ball e Naruto, che come ricorderete includevano anche sfide speciali, meccaniche di gameplay inedite e altro ancora.

Per scoprire la verità non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Epic Games, che nel frattempo ha aggiornato Fortnite con una nuova mappa, personaggi e Battle Pass, introducendo anche le tecnologie dell'Unreal Engine 5.1.