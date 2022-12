Fortnite Capitolo 4 Stagione 1: moto, mappa, personaggi e novità nel gameplay trailer

Fortnite Capitolo 4 Stagione 1 parte oggi, 4 dicembre 2022, non appena i server torneranno attivi nel corso della giornata, ma intanto possiamo avere una visione più dettagliata delle novità previste con questo trailer gameplay che mostra varie caratteristiche come la mappa, le moto, alcuni personaggi e situazioni di gioco varie.

Come abbiamo visto nel primo trailer cinematografico di presentazione, Fortnite Capitolo 4 ha introdotto una nuova mappa, giunta al termine dell'evento Frattura che ha concluso il Capitolo 3.

Questa è ovviamente la novità principale introdotta in questo nuovo capitolo, ma non è certo l'unica, come possiamo vedere nel nuovo gameplay trailer.

Tra le location nuove introdotte con la mappa rinnovata troviamo La Cittadella, dominata dal castello "L'Atemporale", l'apparentemente pacifica Piazza Incudine in stile medievale, il Batione Brutale fortificato, e le ampie Distese Deliranti, che riservano diverse possibilità di incontro/scontro.

Tra le nuove caratteristiche di spicco c'è la presenza delle moto, che possono essere utilizzate come veicoli e si presentano decisamente veloci e agili, in grado di correre su diversi tipi di terreno e consentire spostamenti con salti e altre acrobazie. In arrivo ovviamente un nuovo Battle Pass, che conterrà al suo interno 8 personaggi sbloccabili, V-Bucks e un sacco di elementi cosmetici.

Tra i personaggi sbloccabili ci sono vari protagonisti di cross-over come Geralt di Rivia da The Witcher, il Doomslayer di DOOM, Hulk e anche altri tra i quali dovrebbe esserci lo youtuber Mr. Beast e riferimenti a My Hero Academia, in attesa di saperne di più.

Altre novità riguardano le armi, per le quali sono previste numerose nuove introduzioni all'interno di Fortnite Capitolo 4: tra queste ci sono due nuove tipologie di shotgun e altri elementi nuovi, tra oggetti esotici e mitici, venduti da NPC o ottenuti sconfiggendo particolari nemici.

Tra le novità si segnala la presenza del Minerale Cinetico per effettuare il crafting di oggetti ed equipaggiamento, oltre a un nuovo sistema di miglioramenti attraverso gli Ottimizzatori della Realtà, che consentono dei potenziamenti con lo sblocco di perk in grado di donare dei vantaggi in combattimento. Trovate tutte le informazioni in questa pagina dedicata alle caratteristiche di Fortnite Capitolo 4 Stagione 1, in attesa dell'apertura dei server che dovrebbe avvenire oggi in tarda mattinata.