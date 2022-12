CarX Street, la recensione del gioco di guida mobile open world

Non è però il caso del nuovo titolo sviluppato dal team russo CarX Technologies , disponibile in formato free-to-play su iOS, ma destinato ad arrivare a breve anche su Android e PC via Steam. Parliamo infatti di un racer dotato di un comparto tecnico di tutto rispetto, un discreto motore fisico, un modello di guida che riprende i simcade classici e tanta sostanza.

Si tratta insomma di una struttura di stampo tradizionale, ma il punto è che viene gestita con relativa disinvoltura da un mobile game. Non manca un'enfasi sui potenziamenti e sulle modifiche estetiche che potremo apportare al nostro veicolo per renderlo più veloce e più carino. Gli upgrade saranno naturalmente la chiave per poter salire di categoria e partecipare così a sfide man mano più complesse, ricordandoci però di fare benzina quando necessario: una variazione sul tema dell'energia di azione che chiarisce le meccaniche free-to-play del gioco ma appare piuttosto elastica, con tanto di trailer pubblicitari per riempire un po' il serbatoio.

Sono infatti presenti cinque differenti club , ognuno con una quota d'ingresso progressivamente maggiore e una serie di gare riservate ai membri in cui potremo finalmente sfidare altri piloti per le strade della città, all'interno di percorso più o meno lunghi, e cercare di tagliare il traguardo per primi sfruttando non solo le nostre capacità al volante e l'eventuale conoscenza del tracciato, ma anche il boost offerto dall'immancabile nitro, che attivato al momento giusto ci fornirà lo spunto per inanellare quell'ultimo sorpasso prima dell'arrivo.

In qualsiasi momento potremo richiamare la mappa , ingrandirla e rimpicciolirla (ma al momento si nota qualche problema di flickering), quindi toccare i punti di interesse e decidere se tracciare un percorso GPS che ci conduca fino a lì oppure effettuare un viaggio rapido dal prezzo variabile in base alla distanza. All'inizio ci verrà consentito di cimentarci unicamente con una serie di corse contro il tempo, ottenendo un premio in denaro commisurato alle nostre prestazioni, ma potenziando la vettura e salendo di livello riusciremo ad accedere a sfide ben più interessanti.

Cominciamo proprio dalla struttura , che si pone ovviamente come l'aspetto più caratterizzante di CarX Street. Dopo averci fatto scegliere una fra le tre vetture di partenza, esteticamente identiche alle controparti reali ma dotate di nomi fittizi (noi, ad esempio, abbiamo scelto una NX5, che sarebbe la Mazda MX5 del 2005), il gioco ci apre le porte della sua città: uno scenario di dimensioni generose, che avremo modo di esplorare liberamente a bordo della nostra auto, per il semplice piacere di farlo (c'è anche un ciclo giorno-notte dinamico!) oppure per partecipare alle gare sparse al suo interno.

Gameplay: un simcade nelle vostre mani

CarX Street include diverse opzioni per la personalizzazione dell'auto

Il primo impatto con i controlli touch di CarX Street, lo ammettiamo, non è stato dei migliori per via della strana scelta di inserire due diversi pulsanti, forte e adagio, sia per l'acceleratore che per il freno: sarebbe bastato solo quest'ultimo in combinazione con l'accelerazione automatica per semplificare in maniera significativa la configurazione e renderla effettivamente regolabile. Bisogna tuttavia dire che le trasparenze aiutano e così l'interfaccia non diventa invasiva.

Il gioco non supporta i controller, ma soprattutto possiede due layout personalizzabili solo fino a un certo punto, e così lo sterzo tramite accelerometro diventa in pratica una scelta obbligata. Per fortuna basta aumentare un po' la sensibilità del tilt per ottenere una risposta molto precisa e reattiva, senza i blocchi che spesso si verificano con queste soluzioni; e così si guida che è un piacere, evitando ostacoli all'ultimo secondo e impostando le curve in maniera diversa a seconda del tipo di auto di cui disponiamo.

CarX Street, un giro della città di notte

Il motore fisico c'è e si sente: il peso del veicolo viene reso in maniera convincente, così come gli eventuali impatti e il comportamento in curva, che richiede l'uso del freno visto che non ci troviamo di fronte a un arcade puro. Durante le gare non si nota peraltro il famigerato "effetto elastico" di cui abbiamo avuto modo di parlare nella recensione di Need for Speed Unbound: se guadagnate terreno nei confronti degli avversari, non lo recupereranno come per magia.

Il loop composto da gara e potenziamento funziona, ma non potrebbe essere altrimenti: come detto, la formula messa in campo da CarX Street è di stampo tradizionale, per non dire datata, e risulta dunque molto ben collaudata. Dopodiché è chiaro che sul fronte delle stipulazioni e della varietà generale si sarebbe potuto fare di meglio, ma ancora una volta il concetto è che un'esperienza del genere su mobile non è all'ordine del giorno e si rimane sorpresi da ciò che ha da offrire.