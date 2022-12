Fortnite: video confronto tra PS4 e PS5 mostra i muscoli dell'Unreal Engine 5.1

ElAnalistaDeBits ha pubblicato una video analisi che mette a confronto Fortnite su PS4, PS4 Pro e nelle due modalità grafiche per PS5 dopo l'introduzione del Capitolo 4 e delle tecnologie dell'Unreal Engine 5.1.

La modalità grafica a 60Hz di Fortnite ora infatti include alcune funzionalità di ultima generazione come Nanite, Lumen, Virtual Shadow Map e Temporal Super Resolution, che abbiamo approfondito in una precedente notizia. La modalità a 120Hz invece rinuncia a buona parte di queste novità e i 4K per garantire un framerate elevato.

Nello specifico, ad oggi la versione PS4 di Fortnite gira a 1080p dinamici e 60 fps, mentre quella PS4 Pro a 1296p dinamici e 60 fps. Su PS5 invece la modalità 120 Hz presenta una risoluzine dinamica a 1440p e un framerate elevato che si assesta sui 120fps, mentre la modalità 60 Hz offre una risoluzione dinamica a 2160p, 60 fps e le tecnologie TSR (al posto del TAAU), Lumen e Nanite.

Come possiamo vedere nel filmato, c'è una grande differenza tra le due opzioni grafiche per PS5, con occlusione ambientale, riflessi, ombre, draw distance e illuminazione globale di qualità superiore in quella a 60Hz grazie a Lumen e Nanite. Di contro la modalità 120Hz offre un impatto visivo sicuramente meno soddisfacente ma ha dalla sua un framerate elevato, ideale per uno sparatutto competitivo.

Oltre alle migliorie grafiche, il Capitolo 4 di Fortnite ha introdotto una nuova mappa, le moto e personaggi da sbloccare nel Pass Battaglia.