Helldivers 2 e Final Fantasy 7 Rebirth sono i giochi più scaricati su PS Store a febbraio

Capace di totalizzare finora qualcosa come tre milioni di copie, Helldivers 2 comanda dunque la classifica dei giochi più scaricati su PlayStation Store, ma è molto interessante la seconda posizione di Final Fantasy 7 Rebirth, che sembra tenere testa al fenomeno di Arrowhead Game Studio.

Helldivers 2 e Final Fantasy 7 Rebirth sono stati i giochi più scaricati su PlayStation Store nel mese di febbraio, sia negli USA che in Europa. Il terzo posto è andato a Suicide Squad: Kill the Justice League negli Stati Uniti e a EA Sports FC 24 nel vecchio continente.

Il digitale farà la differenza?

Cloud Strife in Final Fantasy 7 Rebirth

Nel caso del titolo Square Enix, in particolare, le vendite digitali potrebbero fare tutta la differenza del mondo se consideriamo che in Giappone Rebirth ha venduto molto meno di Remake ma negli anni c'è stata una crescita sostanziale dei download.

Per quanto riguarda invece i due controversi live service di Warner Bros. e Ubisoft, ovverosia Suicide Squad: Kill the Justice League e Skull and Bones, li vediamo posizionati a febbraio sorprendentemente bene, specie il looter shooter di Rocksteady Studios.