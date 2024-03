Horizon Forbidden West su PC, i benchmark confermano la qualità della conversione

TechPowerUp ha pubblicato i benchmark di Horizon Forbidden West su PC, utilizzando ben trenta schede video differenti e confermando la straordinaria qualità della conversione realizzata da Nixxes.

A poche ore dall'analisi di Digital Foundry di Horizon Forbidden West, l'articolo ribadisce come questa produzione sia stata trattata con i guanti da Sony, alzando nettamente l'asticella in vista delle prossime esclusive PlayStation che faranno il proprio debutto sulla piattaforma Windows.

La testata in questione ha utilizzato una configurazione di fascia alta, con processore Intel Core i9 14900K, 32 GB di RAM DDR5 e SSD M.2 NVMe, andando poi a cambiare la GPU per ogni singolo benchmark e annotando i risultati, che potete vedere nelle immagini in fondo.