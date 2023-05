I Puffi 2: Il Prigioniero della Pietra Verde annunciato PlayStation, Xbox, Switch e PC

Il publisher Microids e gli sviluppatori di Osome Studio hanno annunciato oggi I Puffi 2: Il Prigioniero della Pietra Verde, il sequel de I Puffi: Missione Vilfoglia. Sarà disponibile nel quarto trimestre del 2023 su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam). Di seguito i primi dettagli e immagini ufficiali.

Stando alle prime informazioni condivise, si tratta di un action adventure in cui i giocatori guideranno un team composto da Puffo Pratico, Puffo Cervellone, Puffo Goffo e Puffo Tempesta. Dopo una serie di sfortunati eventi, i nostri eroi si troveranno a collaborare per la prima volta in un videogioco con Gargamella per salvare il loro villaggio e sventare i piani del malvagio Stolas, che intende creare un regno del terrore.

Durante l'avventura i Puffi esploreranno la pericolosa Terra Maledetta e altre tre regioni ancora da svelare, da soli o assieme ad amici e familiari grazie alla modalità cooperativa. La promessa degli sviluppatori è quello di un gioco ricco di esplorazione, fasi platform e combattimenti intensi, caratterizzato da un gameplay accessibile e intuitivo sia per i giocatori più navigati che quelli in erba.

Leggiamo di seguito la sinossi della trama:

"Puffo Pratico ha creato un'invenzione rivoluzionaria: PuffoMix! Tuttavia, manca un ingrediente fondamentale, la Pietra verde, che è nelle avide grinfie di Gargamella. Quindi Puffo Pratico e la sua squadra partono in missione per recuperare la famosa pietra dal laboratorio di Gargamella, ma un passo falso fatale la fa esplodere e i suoi frammenti si spargono per tutta la Terra maledetta."

"Oltre a liberare nella natura i suoi incredibili poteri di copiare e decomporre la materia, la Pietra verde ha liberato il malvagio Stolas, un nuovo ordine deciso a creare un regno di terrore.Un team di esperti costituito da 4 Puffi deve quindi avventurarsi attraverso vari teletrasporti per trovare i frammenti della Pietra verde e ricomporli prima che faccia precipitare il mondo nel caos.Ben equipaggiati, i Puffi possono contare sul PuffoMix e su un alleato inaspettato...Gargamella!"