La PlayStation granchio che non sapevate di volere è diventata realtà

Tempo fa Anh Dang, una delle artiste che si occupa di realizzare arte concettuale per League of Legends, ha disegnato per gioco una console chiamata "PlayStacean", chiaramente una PSone a forma di granchio, con tanto di marchi Sony e PlayStation sopra. Al di là della bellezza del concept, va detto che era una creazione decisamente ingegnosa, con il controller piazzato direttamente sulle chele. L'idea è piaciuta così tanto che qualcuno ha deciso di metterla in pratica, trasformandola in un pezzo d'hardware perfettamente funzionante.