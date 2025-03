Il prossimo Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto permetterà di catturare un Tyranitar speciale

Il 2025 è l'anno di Nintendo Switch 2 e Leggende Pokémon Z-A, ma nel frattempo Pokémon Scarlatto e Violetto continuano a proporre a cadenza regolare i Raid Teracristal. A questo proposito, è stato annunciato un nuovo evento in programma per questa settimana con protagonista Tyranitar, l'evoluzione finale di Pupitar, uno dei Pokémon introdotti nei giochi di seconda generazione.

L'attività inizierà venerdì 28 marzo e si concluderà il 30 dello stesso mese. Nel caso non riusciste a partecipare, avrete una seconda chance tra il 4 e il 6 aprile, quando l'evento verrà ripetuto. In questo Raid Teracristal affronterete un Tyranitar nei raid a 7 stelle. Si tratta di un esemplare con l'Emblema della Forza Assoluta e caratterizzato dal teratipo fisso di tipo Spettro. Potrete catturare un solo esemplare per gioco, ma potrete comunque ripetere lo scontro tutte le volte che vorrete per dare una mano ad altri giocatori o accumulare le altre ricompense in palio, come pepite e caramelle rare.