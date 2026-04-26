La Turchia rinforzerà i controlli su Steam e altre piattaforme da gioco

l Parlamento turco ha dato il via libera definitivo a una nuova legge che impone standard più rigorosi alle piattaforme di distribuzione digitale come Steam ed Epic Games Store . Il provvedimento, nato all'inizio dell'anno e oggetto di un lungo dibattito, introduce obblighi specifici per la tutela dei minori e la trasparenza, pur concedendo alcune "attenuanti" rispetto alla bozza iniziale, che era molto più stringente.

Le nuove regole per le piattaforme

Secondo il testo adottato, le piattaforme di gioco dovranno esporre chiaramente la classificazione per età di ogni titolo. In assenza di un rating ufficiale, il gioco verrà automaticamente etichettato come "vietato ai minori di 18 anni". Inoltre, i negozi digitali avranno l'obbligo di implementare strumenti di parental control che siano "chiari, convenienti e facili da usare".

Il logo di Steam

Un punto cruciale riguarda la presenza legale sul territorio: ogni piattaforma straniera che vanti più di 100.000 utenti giornalieri in Turchia dovrà nominare un rappresentante locale (una persona fisica o una società di consulenza). Sebbene non sia necessario aprire un ufficio fisico, l'identità del rappresentante dovrà essere comunicata alle autorità e indicata sulla piattaforma stessa "in modo facilmente accessibile".

Il sistema sanzionatorio è strutturato per passi: dopo un primo avvertimento, le aziende avranno un mese per mettersi in regola. In caso di inadempienza, scatterà una multa di 10 milioni di lire turche (circa 200.000 euro), che triplicherà a 30 milioni dopo un ulteriore mese di ritardo. Per chi continuerà a ignorare le norme, la punizione sarà una riduzione significativa della velocità di accesso alla piattaforma del 30-50%.

L'associazione dei videogiocatori turca (TOGED) ha sottolineato come la versione finale della legge sia meno severa di quanto ipotizzato inizialmente. Le autorità hanno infatti rinunciato a due punti considerati controversi: il divieto assoluto di vendita per i giochi senza rating (sostituito dal bollino 18+) e il potere del regolatore di oscurare completamente le piattaforme nel Paese, preferendo la via della limitazione della banda.

Attualmente Steam è sotto il monitoraggio anche delle autorità australiane.